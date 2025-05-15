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На площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова проходит VII Международный научный форум «Шаг в будущее»

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Фото: пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова
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На площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова сегодня проходит VII Международный научный форум «Шаг в будущее: глобальный форсайт, искусственный интеллект и стратегическое лидерство». Он посвящен развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и достижению стратегического лидерства России в условиях глобализации и геополитических вызовов.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко открыл пленарную сессию на тему международного форсайта — совместного исследования по актуализации приоритетных направлений фундаментальных и поисковых исследований в области ИИ в рамках стратегических задач, определенных президентом и правительством РФ. Он поприветствовал участников форума и поблагодарил Плехановский университет и лично ректора Ивана Лобанова за организацию масштабного научного мероприятия, а также отметил, что из года в год РЭУ им. Г.В. Плеханова становится площадкой для очень важных дискуссий для нашей страны.

Вице-премьер назвал стратегической установкой слова президента Владимира Путина: «Наша прямая обязанность — на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного ИИ». Он подчеркнул, что на площадке РЭУ, а также на региональных и международных сессиях необходимо договориться: в какие цели нужно «бить» для того, чтобы Россия оставалась лидером среди других стран в сильном ИИ. Минэкономразвития и Минобрнауки готовят единую программу исследований в сфере ИИ, в рамках которой будут выделяться средства на исследования, которые попадают по теме в направления форсайта. Вузы должны обязательно включаться в работу.

По словам Дмитрия Чернышенко, ИИ уже меняет наш профессиональный ландшафт, особенно в тех областях, в которых работают флагманские исследовательские центры (ИЦ) ИИ — транспорт и логистика, строительство и умный город, медицина, промышленность и др.

Государство уже поддерживает 12 исследовательских центров в сфере ИИ. Сейчас проходит отбор флагманских ИЦ «третьей волны», идет оценка экспертами. Дмитрий Чернышенко подчеркнул роль науки в продвижении фронтиров в разных областях — например, в изучении материи, вакцинах, лекарствах от рака.

В завершение Дмитрий Чернышенко отметил необходимость включения в организацию международного научного форсайта университетов и поручил им организовать такие обсуждения, пригласив зарубежных экспертов, ученых и исследователей из сферы ИИ. Время для проведения своей форсайт-сессии у каждого из приглашенных вузов — с мая по сентябрь 2025 года. Результаты проведенных дискуссий объединит САПФИР (Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок) под руководством Минэкономразвития России. Итоги планируется представить президенту России Владимиру Путину.

Ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов поблагодарил правительство и лично Дмитрия Чернышенко и подчеркнул, что в вузе особое внимание уделяется развитию ИИ. По его словам, Плехановский университет всегда находится в векторе выполнения задач, поставленных президентом и правительством РФ, поэтому вуз планирует активно внедрять озвученные подходы и решения.

По итогам первой части пленарного заседания эксперты определили ключевые векторы работы с искусственным интеллектом в области бизнеса, науки, образования.

Вторая часть заседания была посвящена вопросам международного научного сотрудничества в сфере ИИ. Ключевыми спикерами выступили генеральный директор АНО «Институт искусственного интеллекта» AIRI Иван Оселедец, директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян, профессор лаборатории интеллектуальных нейрокогнитивных знаний и анализа данных SNKDIR Инженерного колледжа R.M.K. (Индия) Нилакандан Субрамани.

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