C начала года Rutube заблокировал 15 тыс. потенциально опасных для детей видео

Все видеоролики, которые загружаются на Rutube, подлежат обязательной и строгой проверке, при этом большое внимание уделяется детскому контенту. Об этом 15 мая рассказал «Известиям» директор по работе с контентом хостинга Илья Емелин в кулуарах заседания рабочей группы по детской медиабезопасности в Государственной думе РФ.

«Rutube не допускает появления на площадке потенциально опасного для детей контента. С начала 2025 года мы уже заблокировали 15 тыс. таких видео. Больше 5 тыс. аккаунтов пользователей заблокировано на платформе по причине создания и распространения контента, опасного для детей. Я говорю о видео, которые пытаются загрузить на площадке, а также трансляциях и комментариях под видео. Мы строго и тщательно проверяем весь загружаемый контент для детей», — сказал Илья Емелин.

По его словам, в рамках федерального законодательства о защите информации (149-ФЗ) на Rutube проводятся регулярные меры, обеспечивающие саморегуляцию контента как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.

Он напомнил, что «Газпром-Медиа Холдинг» является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, один из принципиальных подходов которого — объединение всех участников и удаление опасного контента из всех платформ.

25 апреля стало известно, что просмотры детского контента в «VK Видео» за последний год увеличились более чем в 30 раз. Как рассказали в пресс-службе VK, рост аудитории юных зрителей на платформе является стратегическим приоритетом для компании.