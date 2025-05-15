Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле
Россия готова к возобновлению переговорного процесса по Украине в Стамбуле и возможным компромиссам в ходе встречи, рабочий настрой присутствует. Об этом 15 мая заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Готовы к обсуждению и возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и их обсуждению. У нас рабочий настрой», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что со стороны России в составе прибывшей в Турцию делегации находится руководящий состав всех заинтересованных ведомств.
Ранее 15 мая сообщалось, что переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле могут начаться не ранее чем через два часа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинскими представителями и готова к серьезной работе.
Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.