Уголовное дело возбудили после нападения стаи собак на женщину в ХМАО
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на многодетную мать в Нижневартовске. Женщина получила травмы.
Инцидент произошел недалеко от строящегося объекта. По данным ИА «Ура.ру», ранее собаки уже не раз проявляли агрессию к детям, которые гуляли в данном районе. Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия.
Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Правоохранительные органы дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за организацию отлова животных.
В Иркутске аналогичная проверка проводится по факту нападения собак на 17-летнего подростка. Мальчик получил травмы ног.