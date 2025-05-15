«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе на 16 мая

В Москве в пятницу, 16 мая, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра. Об этом Гидрометцентр России сообщил в четверг, 15 мая.

«Период предупреждения с 12:00 до 18:00 16 мая — днем 16 мая местами ожидается гроза с дождем», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В этот же период ожидается ветер порывами до 16 м/с.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области с 12:00 до 21:00, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу, передает RT.

По словам синоптика, гроза будет не очень сильная, сообщает 360.ru.

Ранее, 14 мая, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд.