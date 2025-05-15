Путин присудил премию маршала Жукова создателям новейших снарядов для ТОС
Государственная премия имени маршала Советского Союза Георгия Жукова присуждена разработчикам новейших снарядов для тяжелых огнеметных систем (ТОС) ТОС-1А и ТОС-2. Соответствующий указ 15 мая подписал президент России Владимир Путин.
«За создание неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и могущества с моноблочной и кассетной боевыми частями в термобарическом снаряжении для ТОС-1А и ТОС-2», — говорится в документе на портале официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что премия присуждена конструкторам и руководителям научно-производственного объединения «Сплав», а также экспертам отдела технического обеспечения управления начальника войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) ВС РФ.
8 апреля военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что российские ТОС востребованы и перспективны. Он отметил, что огнеметные системы предназначены для вывода из строя легкобронированных автомобилей и вообще автомобильной техники, разрушения зданий, сооружений и уничтожения живой силы.