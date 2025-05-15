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В Норвегии сообщили о планах увеличить расходы на оборону до $16,5 млрд

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Terje Pedersen
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Норвегия в 2025 году планирует потратить около $16,5 млрд на оборонные расходы, что составляет 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, сообщает 15 мая норвежское министерство обороны.

«Согласно выдвинутому правительством проекту пересмотренного национального бюджета, Норвегия потратит приблизительно 172 млрд крон (около $16,5 млрд. — Ред.) на оборонные расходы в этом году. Это означает, что Норвегия потратит 3,3% ВВП», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Как отметил глава минобороны Торе Сандвик, правительство Норвегии хочет обеспечить надлежащий уровень активности вооруженных сил, а также гарантировать выполнение ими запланированных операций. Кроме того, повышение трат на оборону должно компенсировать расходы на подорожавшее военное оборудование и услуги.

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25 марта Сандвик заявил, что страны Евросоюза обязаны взять на себя больше ответственности в сфере обороны, чтобы сохранить помощь США. Он отметил, что для тех, кто опасается в отказе США оказать помощь, когда это будет необходимо, ответ только один: «повышенная ответственность за вашу собственную безопасность

Ранее, 1 марта, министерство обороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с Военно-морскими силами (ВМС) США. Также в пресс-службе сообщили, что США продолжат получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии.

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