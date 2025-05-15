В Госдуме рассказали об ожиданиях от переговоров с украинской делегацией
На переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле будет обозначена конструкция будущего мирного соглашения. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 15 мая.
«Это очень большой шаг должен быть к мирному соглашению, к которому мы стремимся с 2014 года, и я думаю, что, несмотря на многочисленные попытки срывать эту работу по мирному соглашению, мы все-таки сумеем достичь определенных результатов», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.
Ранее 15 мая сообщалось, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться не ранее чем через два часа, передает ИА Регнум.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщается на сайте kp.ru. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.
11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.