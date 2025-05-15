Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии

Россия готова приступить к возведению атомной электростанции в Киргизии. Однако для начала работ Бишкек должен определиться с параметрами проекта, об этом «Известиям» заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Москва может построить в республике малую блочную атомную электростанцию, сообщает телеканал «Известия». Объект планируют реализовать на базе установки РИТМ-200Н. Прототипом устройства стал реактор, который в России разработали для атомных ледоколов нового поколения. Сейчас строительство такой АЭС уже идет в Якутии, на нее заключен контракт с Узбекистаном, а также идут переговоры с Мьянмой.

Киргизия заинтересована в строительстве станции из-за резкого роста энергодефицита. Причина недостатка ресурса в снижении выработки энергии на местных гидроэлектростанциях. Мощности станций падают из-за низкого уровня воды, изношенного оборудования и повышения спроса на электроэнергию. Поэтому в 2023 году руководство республики ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике до 2026 года. Кроме того, в строительстве АЭС заинтересована не только Киргизия, но и Центральная Азия в целом. На сегодняшний день в странах региона нет ни одной атомной электростанции. Эксперты считают, что страны Центральной Азии страдают от устаревшей инфраструктуры, которую не в состоянии обновить собственными силами.

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