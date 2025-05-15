Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Президент РФ Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года. Соответствующий указ главы государства опубликован 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, Путин продлил указ «О введении в действие плана обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы» на два года.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Министр финансов РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что основным приоритетом бюджетной политики России до 2030 года является обеспечение обороноспособности и поддержка граждан страны. По его словам, на данный момент в полном объеме также восполняются потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции.