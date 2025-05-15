Реклама
Прямой эфир
Мир
Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле
Мир
СМИ сообщили о гибели более 100 человек в Газе при израильских обстрелах
Армия
Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Экономика
Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
Правительство РФ выделит на IT-ипотеку дополнительно 61 млрд рублей
Общество
Суд арестовал мэра Новочеркасска по делу о взятке
Мир
Сийярто призвал не путать оборону НАТО и защиту Украины
Мир
Лавров усомнился в логике заявлений Макрона по конфликту на Украине
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья

Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

0
EN
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент РФ Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года. Соответствующий указ главы государства опубликован 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Путин продлил указ «О введении в действие плана обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы» на два года.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Парк отвлечений: зачем в Европе активно продвигают идею будущей «войны с Россией»
Интересы сиюминутной прибыли побеждают реальность мрачных прогнозов

Министр финансов РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что основным приоритетом бюджетной политики России до 2030 года является обеспечение обороноспособности и поддержка граждан страны. По его словам, на данный момент в полном объеме также восполняются потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025