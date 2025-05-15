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СМИ сообщили о срыве планов ЕС по санкциям из-за переговоров России и Украины

WP: переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле сорвали планы ЕС по санкциям
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Фото: Global Look Press
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Российско-украинские переговоры сорвали попытки Европейского союза (ЕС) получить поддержку США в вопросе введения нового пакета санкций против Москвы. Об этом 15 мая сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

«В тот момент, когда европейские чиновники наблюдали повышенный скептицизм со стороны команды (американского. — Ред.) президента Дональда Трампа в отношении намерений России и начали обсуждать с официальными лицами США санкции, предложение президента Владимира Путина о переговорах изменило ход разговора», — следует из публикации.

Уточняется, что лидеры стран ЕС по-прежнему настаивают на введении скоординированных ограничений, которые могли бы быть направлены против финансового и энергетического секторов РФ. Однако их сомнения, будет ли этому плану следовать Вашингтон, усилились.

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Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события, связанные с переговорами делегации России и Украины в Турции. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о переговорах, предложив Киеву возобновить диалог 15 мая в Стамбуле. Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

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