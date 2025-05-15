В Севастополе напомнили о запрете выпаса скота в водоохранных зонах
Хозяевам скота грозит штраф от 3 тыс. рублей за выпас животных в охраняемых природных зонах в Севастополе. Организации в этом случае заплатят до 400 тыс. рублей.
Скот нельзя пасти на территории в пределах 50 м от берегов Качи, Бельбека, Черной и их притоков, а также в границах прибрежных защитных полос, предупредили в Севприроднадзоре.
Как отмечает ИА SevastopolMedia, такие меры помогут сохранить чистоту водоемов и предотвратят разрушение берегов.