СМИ сообщили о создании в Финляндии полигона у границы с Россией
В финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 км от российской границы, построят новую площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности рубежей. Об этом 15 мая сообщил телерадиовещатель Yle.
Как отмечается, проект включает создание лаборатории в самом Йоэнсуу и использование военного полигона Вуосанка в области Кайнуу, находящегося в распоряжении сил обороны Финляндии.
«В испытательной среде в будущем будут тестироваться среди прочего дроны, транспортные средства для перевозки личного состава, беспроводные сетевые соединения будущего поколения, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и квантовые сенсоры», — указано в материале.
По информации вещателя, ввод лаборатории в эксплуатацию начнется поэтапно с начала 2026 года.
На этой неделе в Йоэнсуу состоялась встреча представителей финских и американских компаний, работающих в сфере безопасности. Они обсудили перспективные решения для охраны границы.
На сайте Сухопутных войск Финляндии 5 мая сообщили, что Швеция и Великобритания проведут военные учения с 12 по 31 мая в финской Лапландии. В ведомстве уточнили, что учения будут происходить на полигоне Роваярви. Всего в них будут участвовать около 6,5 тыс. человек, из которых 350 будут из Великобритании и 900 — из Швеции.