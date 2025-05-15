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Захарова высмеяла слова Рютте и Барро о мяче на стороне России

Захарова: на стороне России не только мяч, но и правда
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, вероятно, всë еще не определились с ролями России и Украины в текущем конфликте, пытаясь выкрикивать свои версии с запасной скамейки, как «натовские хулиганы». К такому выводу пришла 15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Рютте на днях прямо сказал, что «мяч находится на стороне России». В свою очередь, Барро перед началом переговоров в Стамбуле в четверг заявил, что «Украина сдержала слово», не отказавшись от переговоров, однако перед ее делегацией будет стоять якобы пустующий стул, приводит его слова телеканал Sky News.

«Так мяч или стул? На нашей стороне не только мяч, но и правда. Проблема в том, что — как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, — чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В Стамбуле вскоре начнутся переговоры России и Украины. Что пишут СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее в этот день отметил, что странам НАТО необходимо разделять понятия обороны альянса и защиты Украины. Он пояснил, что Киев занимается лишь собственной обороной, а не защитой Европы или Североатлантического альянса в целом.

До этого, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте призвал альянс не быть частью украинского конфликта. По его мнению, не следует упускать возможности для мирного урегулирования на Украине.

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