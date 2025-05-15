В Калмыкии возбудили дело из-за падения футбольных ворот на ребенка

Уголовное дело по статье о халатности было возбуждено после госпитализации ребенка из-за падения футбольных ворот в населенном пункте Малые Дербеты в Калмыкии. Об этом 15 мая сообщило следственное управление Следственного комитета по республике (СУ СКР).

Согласно данным ведомства, до 12 мая текущего года должностные лица администрации Малодербетовского района не исполняли свои обязанности по обеспечению сохранности муниципального имущества — спортивной площадки на территории бывшей школы № 2 в селе Малые Дербеты. В частности, они не контролировали ее состояние и не принимали меры по благоустройству и устранению дефектов спортивного оборудования.

В результате 12 мая во время игры несовершеннолетних металлические ворота упали на одного из них, причинив ему телесные повреждения.

«Ход расследования <...> находится на контроле руководства регионального управления СКР», — указано в Telegram-канале ведомства.

О госпитализации семилетнего мальчика после падения футбольных ворот в Калмыкии стало известно 13 мая. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находился в реанимации.