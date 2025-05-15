Реклама
Прямой эфир
Мир
Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле
Мир
СМИ сообщили о гибели более 100 человек в Газе при израильских обстрелах
Армия
Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Экономика
Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
Правительство РФ выделит на IT-ипотеку дополнительно 61 млрд рублей
Общество
Суд арестовал мэра Новочеркасска по делу о взятке
Мир
Сийярто призвал не путать оборону НАТО и защиту Украины
Мир
Лавров усомнился в логике заявлений Макрона по конфликту на Украине
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья

Президент обсудил с руководством ПСБ жилье для военных

Также Путин и Фрадков коснулись сопровождения гособоронзаказа и переезда банка в Ярославскую область
0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Промсвязьбанк подобрал временные помещения для нового офиса в Ярославской области. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи Владимира Путина с председателем публичного акционерного общества «Банк ПСБ» Петром Фрадковым. Для сотрудников оборонных предприятий банк строит льготное жилье, которое обходится на 30–40% дешевле, чем в среднем по рынку.

Что обсуждалось на встрече

Экономический рост ПСБ составил 20–25%. Клиентами банка стали около 5 млн человек и 350 тыс. юридических лиц, сообщил Петр Фрадков. По его словам, финансовая структура присутствует во всех регионах нашей страны. При этом число клиентов в новых субъектах составило 2,5 млн.

Главным направлением деятельности Промсвязьбанка стала поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Сейчас в рамках принятых правительством решений мы сопровождаем 100% гособоронзаказа. Работаем бесперебойно, объем операций достаточно большой», — заявил Петр Фрадков.

Банк активно занимается кредитованием оборонно-промышленного комплекса. По словам руководителя организации, 80% портфеля выдано по льготной ставке 5–5,5% годовых.

Портфель военной ипотеки сейчас составляет более 110 млрд рублей. 90 тыс. семей за последнее время улучшили свои жилищные условия. Для сотрудников оборонных предприятий банк строит льготное жилье, которое обходится на 30–40% дешевле, чем в среднем по рынку. Только в 2024 году благодаря этому 650 семей обзавелись жильем.

«Мы исходим из того, что в ближайшие пару лет еще 3,5 тыс. семей такую поддержку получат. Нам кажется, это даже более важно, чем просто зарплаты», — сказал Фрадков, добавив, что вознаграждение, конечно, очень важно, но мотивация через улучшение жилищных условий позволяет избежать необоснованной гонки зарплат. Владимир Путин согласился с этим.

Также Фрадков рассказал о переезде ПСБ в Ярославскую область. По его словам, уже подписаны дорожные карты и временно подобраны офисные помещения. Он уточнил, что на новом месте банк создаст дополнительную инфраструктуру: социальную, культурную и образовательную.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025