Президент обсудил с руководством ПСБ жилье для военных

Промсвязьбанк подобрал временные помещения для нового офиса в Ярославской области. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи Владимира Путина с председателем публичного акционерного общества «Банк ПСБ» Петром Фрадковым. Для сотрудников оборонных предприятий банк строит льготное жилье, которое обходится на 30–40% дешевле, чем в среднем по рынку.

Что обсуждалось на встрече

Экономический рост ПСБ составил 20–25%. Клиентами банка стали около 5 млн человек и 350 тыс. юридических лиц, сообщил Петр Фрадков. По его словам, финансовая структура присутствует во всех регионах нашей страны. При этом число клиентов в новых субъектах составило 2,5 млн.

Главным направлением деятельности Промсвязьбанка стала поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Сейчас в рамках принятых правительством решений мы сопровождаем 100% гособоронзаказа. Работаем бесперебойно, объем операций достаточно большой», — заявил Петр Фрадков.

Банк активно занимается кредитованием оборонно-промышленного комплекса. По словам руководителя организации, 80% портфеля выдано по льготной ставке 5–5,5% годовых.

Портфель военной ипотеки сейчас составляет более 110 млрд рублей. 90 тыс. семей за последнее время улучшили свои жилищные условия. Для сотрудников оборонных предприятий банк строит льготное жилье, которое обходится на 30–40% дешевле, чем в среднем по рынку. Только в 2024 году благодаря этому 650 семей обзавелись жильем.

«Мы исходим из того, что в ближайшие пару лет еще 3,5 тыс. семей такую поддержку получат. Нам кажется, это даже более важно, чем просто зарплаты», — сказал Фрадков, добавив, что вознаграждение, конечно, очень важно, но мотивация через улучшение жилищных условий позволяет избежать необоснованной гонки зарплат. Владимир Путин согласился с этим.

Также Фрадков рассказал о переезде ПСБ в Ярославскую область. По его словам, уже подписаны дорожные карты и временно подобраны офисные помещения. Он уточнил, что на новом месте банк создаст дополнительную инфраструктуру: социальную, культурную и образовательную.