Летнее тепло и грозу спрогнозировали в Москве 16 мая

В Москве в ближайшие дни ожидается летняя погода, столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Об этом начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил в четверг, 15 мая.

«В ближайшие четыре дня будет почти летняя погода, потому что идет теплый циклон с юго-запада. Завтра даже гроза будет, температура днем — до +20 градусов», — рассказал Цыганков агентству городских новостей «Москва».

При этом синоптик отметил, что на следующей неделе ожидается понижение температуры.

«Начиная со среды температура воздуха будет ниже нормы, скорее всего, следующая неделя будет дождливая и прохладная», — заключил он.

Ранее в этот день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сказал в беседе с RT, что в Москве и западных районах Московской области можно ожидать грозу к концу рабочей недели.

Он также не исключил очередных заморозков в столице в начале третьей декады месяца в беседе с «Москвой 24».

Ранее, 14 мая, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля может продемонстрировать антирекорд.