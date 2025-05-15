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Более 220 млн рублей потратили на дороги Читы в 2025 году

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Фото: TASS/ITAR
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Власти Читы в первом квартале текущего, 2025 года потратили 219 млн рублей на ремонт дорог. Такую сумму озвучила глава городского комитета по финансам Татьяна Зеленская во время заседания, передает корреспондент ИА ChitaMedia в четверг, 15 мая.

По словам чиновницы, изначально на дорожные работы было предусмотрено 231 млн рублей, однако процент исполнения составил 95%.

Так, 6 млн рублей были направлены на финансирование работ МКУ «Городские дороги», еще 155 млн рублей — на содержание автодорог общего пользования.

На ремонт трасс и искусственных сооружений в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» потратили 18 млн рублей.

Также была предоставлена субсидия в 24 млн рублей на иные цели для ДМРСУ и сумма в размере 14,9 млн рублей на исполнение адресных мероприятий адресной инвестиционной программы.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье до 2030 года планируют отремонтировать около 2 тыс. км дорог. Работы будут реализовывать в рамках нацпроекта.

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