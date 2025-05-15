Более 220 млн рублей потратили на дороги Читы в 2025 году
Власти Читы в первом квартале текущего, 2025 года потратили 219 млн рублей на ремонт дорог. Такую сумму озвучила глава городского комитета по финансам Татьяна Зеленская во время заседания, передает корреспондент ИА ChitaMedia в четверг, 15 мая.
По словам чиновницы, изначально на дорожные работы было предусмотрено 231 млн рублей, однако процент исполнения составил 95%.
Так, 6 млн рублей были направлены на финансирование работ МКУ «Городские дороги», еще 155 млн рублей — на содержание автодорог общего пользования.
На ремонт трасс и искусственных сооружений в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» потратили 18 млн рублей.
Также была предоставлена субсидия в 24 млн рублей на иные цели для ДМРСУ и сумма в размере 14,9 млн рублей на исполнение адресных мероприятий адресной инвестиционной программы.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье до 2030 года планируют отремонтировать около 2 тыс. км дорог. Работы будут реализовывать в рамках нацпроекта.