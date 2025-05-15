Самолет Бе-200ЧС МЧС России привлекли к тушению лесного пожара в Забайкалье
Самолет Бе-200ЧС МЧС России ликвидирует лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В 10 км от поселка станции Кука с огнем борется авиация МЧС России. Воздушное судно забирает воду из озера Кенон», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что населенный пункт защищает и наземная группировка ведомства. Угрозы населению нет.
В главном управлении МЧС РФ по Забайкальскому краю 13 мая сообщили, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 500 тыс. га. В Читинском муниципальном округе пожар распространился более чем на 31 тыс. га. Спасателей МЧС отправили работать в населенных пунктах Соходно, Яблоново, Тургутуй.