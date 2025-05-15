СМИ узнали об инициативе США по восстановлению деятельности Совета Россия-НАТО
США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО (СРН), которая была прекращена в 2022 году на фоне начала специальной военной операции (СВО). Об этом 15 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Указывается, что соответствующий пункт был выдвинут в рамках пакетного предложения по урегулированию конфликта на Украине.
«США добавили новые детали к предложению о [прекращении конфликта на Украине], в том числе предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия-НАТО», — говорится в материале.
Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. Основной задачей объединения было сотрудничество в сфере военно-политических взаимодействия между Россией и альянсом. Последнее заседание совета состоялось в январе 2022 года.
Ранее, 13 января, директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал «Известиям», что еще в 2014 году члены альянса прекратили сотрудничество в рамках СРН в одностороннем порядке. НАТО сама отказалась от нормальных контактов и механизмов диалога с РФ.