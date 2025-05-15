СМИ сообщили о возможном начале переговоров РФ и Украины через несколько часов
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться не ранее чем через два часа. Об этом 15 мая заявило ТАСС со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, ни одна из сторон встречу в Турции не отменяла.
«Ожидается начало не ранее чем через два-три часа», — дополнил источник.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегации России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.
11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.