В МИД России заявили о продолжении защиты «Дома Москвы» в Риге
Правовая защита национализированного культурного центра «Дом Москвы» в Риге будет продолжена. Об этом 15 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередной аукцион по продаже «Дома Москвы» в Риге.
В ведомстве подчеркнули, что Россия ведет комплексную работу по отстаиванию своих имущественных интересов в Латвии.
«Россия подала в Европейский суд по правам человека иск по оспариванию решений Конституционного суда Латвии, который ранее дважды отклонил обращения российской стороны с требованием признать закон об изъятии здания «Дома Москвы» в Риге неправомерным — противоречащим не только нормам латвийского национального законодательства, но и фундаментальным принципам международного права», — пояснили на сайте МИДа.
Российская сторона настаивает, что действия латвийских властей противоречат как национальному законодательству, так и международному праву. В борьбе с противоправными действиями латвийского режима задействуются ресурсы Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ.
«Усилия по правовой защите «Дома Москвы» будут продолжены, а причастные к рейдерскому захвату российской собственности лица будут привлечены к ответственности и неотвратимо понесут наказание. <...> Данное предостережение в равной степени касается и потенциальных приобретателей этого принадлежащего России объекта недвижимости», — подчеркнула Захарова.
В августе прошлого года посольство России в Риге сообщило «Известиям», что планы Латвии выставить на аукцион национализированный культурный центр «Дом Москвы», расположенный в Риге, — акт грабежа со стороны прибалтийской республики.
Дипмиссия подчеркнула, что Россия будет защищать свои права на недвижимость, которую прибалтийская республика, по сути, похитила. В посольстве обратили на это внимание возможных покупателей «Дома Москвы», которые вложат более €3,5 млн в покупку имущества, полученного Латвией незаконным способом.