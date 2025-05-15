Лавров усомнился в логике заявлений Макрона по конфликту на Украине
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта «умом понять невозможно». Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
«Умом этого понять невозможно», — сказал глава МИДа.
Так Лавров отреагировал на слова французского лидера про возможное размещение сил НАТО на территории Украины.
«Нам нельзя в прямое столкновение с Россией вступать, а то будет третья мировая [война]. Мы ее не хотим, поэтому мы не на линию фронта [введем войска], а на территории Украины, чуть-чуть подальше. Это будет сдерживать Россию», — цитирует слова Макрона Лавров.
Газета The Daily Telegraph 5 мая сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что размещение воинских контингентов стран Запада на Украине неприемлемо для России. Он также отметил, что данная инициатива несет критическую угрозу для безопасности всей Европы.