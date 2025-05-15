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Заднеприводный седан Forthing S7 начнут продавать в России

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Фото: Forthing
dzen
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Заднеприводный электромобиль Forthing S7 может поступить в продажу в России летом 2025 года. Об этом 15 мая сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на руководителя Forthing Fan Club Ивана Громова.

Сейчас модель проходит сертификационные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Выдача разрешительных документов ожидается 30 июня, вскоре после этого ожидается старт продаж новинки в РФ. Отмечается, что демонстрационный экземпляр S7 уже есть у официального дилера Forthing в Новосибирске.

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Фото: Forthing

Компания Forthing, который входит в концерн Dongfeng, позиционирует модель S7 как люксовый седан. Длина электрокара составляет 4935 мм при колесной базе 2915 мм. Седан оснащается 218- либо 272-сильным электродвигателем, разгон до «сотни» занимает 6,7 и 5,9 секунды соответственно. Максимальная скорость — 165 км/ч. С батареей емкостью 56,8 кВт⋅ч запас хода на одной зарядке составляет 555 км, а с аккумулятором на 70,26 кВт⋅ч — 650 км.

Сейчас в модельный ряд Forthing в России входят кроссоверы T5 и T5 Evo, минивэны Yacht и M7.

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Накануне компания Chery поделилась новыми подробностями о первой модели нового суббренда Lepas. Модель L8 будет представлена с тремя типами силовых установок — чисто бензиновой, подключаемой гибридной и полностью электрической.

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