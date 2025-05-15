Лавров указал на готовность РФ к взаимовыгодному сотрудничеству с США в экономике

Россия не против взаимовыгодного экономического сотрудничества с США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры» 15 мая.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп тоже заинтересован в развитии выгодных для двух государств контактов в экономике и финансах.

«Администрация Трампа, во-первых, она хочет устранить препятствия для взаимовыгодного экономического сотрудничества с Россией. Мы не против, но если это будет действительно взаимовыгодно и по-честному», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что при Трампе американская администрация вернулась к нормальному состоянию.

«Нынешняя администрация хотя бы вернулась к нормальности, когда, какие бы у тебя ни были противоречия, политики и дипломаты тем более обязаны разговаривать», — заключил Лавров.

В апреле генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании хотели бы занять ниши на рынке РФ, которые освободили европейские бренды. По его словам, Россия будет контролировать, чтобы бизнес США на ее территории размещался с пользой для самого государства.