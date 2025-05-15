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Политолог объяснил состав делегации России на переговорах с Украиной

Политолог Асафов: члены российской делегации имеют опыт сложных переговоров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Любишкин
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Несмотря на провокации Киева и его попытки радикально поменять ситуацию, по составу группы переговорщиков от России видно, что российская позиция находится в предельном конструктиве. Такое мнение политолог Александр Асафов высказал в четверг, 15 мая.

Эксперт объяснил, что в состав российской делегации в Стамбуле вошли люди, имеющие опыт очень сложных переговоров, в том числе сирийского урегулирования. Он подчеркнул, что глава миссии помощник президента России Владимир Мединский владеет опытом ведения стамбульских переговоров, которые были остановлены по вине Киева и прямому указанию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Поэтому, долго не останавливаясь на персоналиях, можно сказать, что это профессиональный состав, заточенный не на производство новостей, как это делают представители киевского режима, а на результат. И, соответственно, если будет готовность и окрик из Вашингтона, призывающий киевскую сторону к конструктиву, то это вполне возможно», — сказал Асафов в разговоре с Lenta.Ru.

Политолог также добавил, что отсутствие в составе делегатов главы Минобороны Андрея Белоусова объясняется тем, что в его задачи не входит дипломатический трек по обсуждению условий обеспечения будущих переговоров. Министр занят вопросами управления армией, подчеркнул он.

Стамбул 2.0: что известно о переговорах России и Украины 15 мая
Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский

Накануне стало известно, что Мединский возглавил делегацию России для переговоров с Украиной в Стамбуле, передает RT.

В число ее членов вошли: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, передает НСН.

Путин выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительнопринять предложение России.

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