Несмотря на провокации Киева и его попытки радикально поменять ситуацию, по составу группы переговорщиков от России видно, что российская позиция находится в предельном конструктиве. Такое мнение политолог Александр Асафов высказал в четверг, 15 мая.

Эксперт объяснил, что в состав российской делегации в Стамбуле вошли люди, имеющие опыт очень сложных переговоров, в том числе сирийского урегулирования. Он подчеркнул, что глава миссии помощник президента России Владимир Мединский владеет опытом ведения стамбульских переговоров, которые были остановлены по вине Киева и прямому указанию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Поэтому, долго не останавливаясь на персоналиях, можно сказать, что это профессиональный состав, заточенный не на производство новостей, как это делают представители киевского режима, а на результат. И, соответственно, если будет готовность и окрик из Вашингтона, призывающий киевскую сторону к конструктиву, то это вполне возможно», — сказал Асафов в разговоре с Lenta.Ru.

Политолог также добавил, что отсутствие в составе делегатов главы Минобороны Андрея Белоусова объясняется тем, что в его задачи не входит дипломатический трек по обсуждению условий обеспечения будущих переговоров. Министр занят вопросами управления армией, подчеркнул он.

Накануне стало известно, что Мединский возглавил делегацию России для переговоров с Украиной в Стамбуле, передает RT.

В число ее членов вошли: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, передает НСН.

Путин выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительнопринять предложение России.