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Сийярто призвал не путать оборону НАТО и защиту Украины

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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Странам НАТО необходимо разделять понятия обороны альянса и защиты Украины. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Одно можно сказать точно: мы не должны путать оборону альянса, нашу собственную оборону с обороной Украины», — заявил Сийярто по приезде в турецкую Анталью.

Он пояснил, что Киев занимается лишь собственной обороной, а не защитой Европы или Североатлантического альянса в целом.

«Нам нужно сосредоточиться на защите самих себя. <…> Необходимо поддерживать любые мирные усилия, обеспечивая при этом способность защитить себя от любой угрозы», — призвал Сийярто.

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Ранее, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте призвал альянс не быть частью украинского конфликта. По его мнению, не следует упускать возможности для мирного урегулирования на Украине.

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