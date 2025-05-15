Сийярто призвал не путать оборону НАТО и защиту Украины
Странам НАТО необходимо разделять понятия обороны альянса и защиты Украины. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Одно можно сказать точно: мы не должны путать оборону альянса, нашу собственную оборону с обороной Украины», — заявил Сийярто по приезде в турецкую Анталью.
Он пояснил, что Киев занимается лишь собственной обороной, а не защитой Европы или Североатлантического альянса в целом.
«Нам нужно сосредоточиться на защите самих себя. <…> Необходимо поддерживать любые мирные усилия, обеспечивая при этом способность защитить себя от любой угрозы», — призвал Сийярто.
Ранее, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте призвал альянс не быть частью украинского конфликта. По его мнению, не следует упускать возможности для мирного урегулирования на Украине.