Реку Кубань и озеро Копытце на Кубани обрабатывают от комаров
Процедура уничтожения личинок комаров началась в Усть-Лабинском городском поселении (Краснодарский край) утром в четверг, 15 мая. Территории возле реки Кубань и озера Копытце дезинфицируют при помощи ядовитых веществ, сообщает пресс-служба местной администрации в Telegram.
Профилактическая мера необходима для предотвращения массового размножения кровососущих насекомых. Местные власти рекомендуют жителям не посещать указанные зоны до завершения дезинсекционных работ, чтобы не навредить здоровью.
Как отмечает ИА KrasnodarMedia, подобные мероприятия проходит в разных районах Кубани. Аналогичная профилактика против комаров успешно прошла в ряде зеленых зон Краснодара, таких как роща имени Чистякова и парк Солнечный остров.
Ранее сообщалось, что от комаров поможет защититься масло базилика, чайного дерева и герани. Такие масла можно распылять в помещении с помощью диффузоров и наносить на кожу.