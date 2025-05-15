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В Нидерландах жителей в Лейдене эвакуировали из-за утечки биогаза

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Фото: Omroep West
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В нидерландском городе Лейден произошла утечка биогаза, в связи с чем было принято решение об эвакуации жителей ближайших домов и кемпинга, сообщает 15 мая телерадиовещательная компания Omroep West.

ЧП произошло ранним утром на городской водоочистной станции Управления водных ресурсов. В настоящее время в качестве мер предосторожности в районе аварии перекрыты улицы и остановлено движение судов. Пожарные службы призвали оставшихся на месте жителей держать окна и двери закрытыми, а также отключить вентиляцию.

«Аварийные службы объявили уровень GRIP 2. На место происшествия выехали экстренные службы, в том числе пожарная бригада, скорая помощь и полиция. Для борьбы с опасными веществами также была вызвана специальная пожарная бригада», — указало СМИ.

Около 12:00 (13:00 мск) пожарная бригада сообщила, что утечка из предохранительного клапана прекращена. Еще через час было объявлено, что опасность миновала.

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Французский телеканал BFMTV 14 апреля сообщил, что в Париже из-за утечки азота в спортивном зале в 11-м округе погиб рабочий, также был госпитализирован посетитель. Уточнялось, что жертвой стал работник заведения 1996 года рождения. Также госпитализация потребовалась посетителю 2001 года рождения. Полиция начала расследование совместно с трудовой инспекцией.

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