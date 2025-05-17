Эксперт рассказал о правилах посещения «Ночи музеев» в Москве

В ночь на 18 мая в Москве пройдет «Ночь музеев» — в столице акция проходит с 2007 года и по-прежнему привлекает новых посетителей. Среди интересных локаций в 2025 году — Музей Булгакова, программа которого в этом году особенно любопытна благодаря юбилею писателя. Об этом 17 мая «Известиям» рассказал экскурсовод, москвовед Андрей Клюев.

По словам эксперта, выбор между самостоятельным осмотром экспозиции и экскурсией зависит от целей визита. Если человек хочет просто провести время в расслабленной атмосфере, достаточно прийти на площадку. Но для глубокого знакомства с экспозицией лучше выбрать формат с экскурсией или аудиогидом.

Вместе с тем Клюев напомнил: картины категорически нельзя трогать руками. Живопись создана для визуального восприятия — даже легкие прикосновения могут со временем повредить красочный слой.

«Можно на картину посмотреть с разных ракурсов, разных точек зрения, встать поближе, подальше. Можно сфотографировать на память, если без вспышки, потому что яркие вспышки света, особенно вспышки от фотоаппарата, картинам тоже вредны», — предупредил экскурсовод.

Специалист уточнил, что «Ночь музеев» также ориентирована и на детей — некоторые экспозиции содержат игровые панели.

«Например, Музей Москвы на новой постоянной выставке, которая называется «История Москвы» предлагает экспонаты, специально собранные для детей, есть короткие анимационные ролики, исторические, но адаптированные под детскую аудиторию, чтобы им было интереснее», — поделился Клюев.

Он также отметил, что, посещая музей с детьми, следует учитывать интересы ребенка и не забывать: детям быстро становится скучно.

«Нужно помнить, что не просто так в школе уроки по 45 минут — примерно такое время дети могут уделить новой информации. То есть три часа водить ребенка по музею, наверное, не стоит. Лучше меньше времени провести, но зато показать что-то самое яркое, что ему понравится», — порекомендовал эксперт.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что стала известна программа акции «Ночь музеев». Программа предусматривает свыше 600 мероприятий: это экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод. Одной из ключевых площадок станет Музей космонавтики.