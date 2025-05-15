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Генсек НАТО указал на проблемы в логистике из-за износа мостов в Европе

Рютте: НАТО испытывает трудности с переброской техники из-за мостов в Европе
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Фото: REUTERS/Umit Bektas/Pool
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Страны НАТО испытывают трудности с переброской военной техники в Европе из-за плачевного состояния мостов. Об этом 15 мая сообщил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте альянса.

«Иногда, когда в Европе едешь по мосту даже в легковой машине, надеешься, что удастся безопасно его переехать, что уж и говорить о том, чтобы проехать по нему на танке», — подчеркнул он.

По его словам, НАТО необходимо концентрироваться не только на прямых оборонных расходах, но и инвестировать в развитие инфраструктуры, необходимой для обеспечения мобильности военных частей.

Рютте добавил, что Германия берет на себя лидирующую роль в вопросе инвестиций в оборону. Генсек НАТО назвал ФРГ самой большой экономикой в Европе и второй по величине в блоке после США.

«Я уверен, что на саммите в Гааге страны альянса возьмут на себя обязательства по амбициозным расходам как на непосредственно оборону, так и на другие цели, связанные с оборонной сферой. <...> Должен быть реалистичный путь к достижению этих целей. За один год этого не сделать», — отметил он.

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В этот же день Рютте заявил, что НАТО нужно развивать оборонную промышленность на фоне больших успехов России в этой области. По словам генсека блока, альянс должен быть уверен, что тратит финансирование в достаточной степени для того, чтобы «обезопасить себя».

Рютте 4 апреля заявил, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы. Генсек НАТО добавил, что все страны блока заявили о намерении изготавливать больше вооружений и наращивать темпы военного производства.

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