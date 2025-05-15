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Что надеть на последний звонок - 2025: модные советы для выпускников

Выпускникам рассказали, что надеть на последний звонок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Последний звонок — важное событие в жизни каждого выпускника, одновременно радостное и печальное расставание со школьной жизнью. Для такого мероприятия необходим стильный и запоминающийся образ. «Известия» делятся идеями трендовых нарядов на последний звонок в 2025 году.

Школьная форма на последний звонок – 2025

Последний звонок — это церемония прощания со школой, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие выпускники предпочитают приходить на нее в форме. Классический «белый верх – черный низ» идеально соответствует тематике и дресс-коду мероприятия, а также не требует дополнительных затрат.

Придать повседневному образу праздничный шик помогут аксессуары. Весной-летом 2025 года актуальны массивные браслеты из металла, пластика и дерева, а также многослойные браслеты-кольца. Добавить «изюминку» белой рубашке и пиджаку можно с помощью серег или кулонов в стиле бохо, отличающихся необычными формами и сочетаниями материалов. Большой популярностью в этом сезоне пользуются аксессуары в виде морских раковин.

Приверженцам простоты и элегантности подойдут металлические украшения с четкими геометрическими формами. Еще один модный тренд — металлические пояса и цепочки на бедра. Они хорошо сочетаются как с объемными рубашками, так и с пиджаками.

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Мальчики могут дополнить свой наряд металлическими запонками необычной геометрической формы, массивными печатками и цепочками. В качестве акцентной детали можно выбрать яркий галстук классического фасона или бабочку. При желании в карман пиджака можно положить шелковый платок, который сделает образ более элегантным.

Некоторые выпускницы предпочитают современной школьной форме платья с белым фартуком советского образца. Такой наряд можно смело дополнять белыми бантами и светлыми колготками.

Что надеть на последний звонок – 2025: идеи для девочки

Если школьная форма кажется слишком скучным вариантом для последнего звонка, можно обратиться к различным вариациям классики. Например, заменить черный или коричневый пиджак на акцентный жакет бордового, синего или любой другого цвета. Также можно выбрать жакет нейтральной расцветки, но необычной формы, например жакет-кимоно, ретрожакет, жакет в восточном стиле с косой застежкой и стоячим воротником или укороченную модель. В тренде пиджаки с монохромной вышивкой, массивными пуговицами или едва заметными стразами.

Тем, кто хочет выглядеть стильно, но не слишком официально, стоит обратить внимание на сочетание школьной юбки в складку, белой рубашки и длинного оверсайз пиджака или жакета. Еще один необычный вариант — твидовое платье с акцентными деталями или аксессуарами.

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Нестареющая классика для любого мероприятия — костюм-тройка с юбкой или брюками. В сочетании с туфлями на каблуках и аксессуарами он будет смотреться свежо и элегантно. Поклонницы костюмов также могут обратить внимание на образы, вдохновленные эстетикой big boss core. Чтобы выглядеть как бизнес-леди с обложки журнала, достаточно дополнить классический брючный костюм оверсайз рубашкой, акцентным мужским галстуком и лодочками на небольшом каблуке.

Если времени на создание необычного образа остается немного или нет желания изобретать велосипед, на помощь придут маленькое черное платье и трендовые аксессуары. Такое сочетание всегда остается актуальным и уместным.

Что надеть на последний звонок – 2025: идеи для мальчика

Выбор нарядов для мальчиков не так широк, однако это не помешает им блистать на последнем звонке. Наиболее универсальный вариант для выпускника — костюм-тройка. Если классические черные, серые, синие и коричневые варианты кажутся скучными, можно остановиться на светло-бежевых, пастельных, зеленых и бордовых вариантах. Также стоит рассмотреть костюмы в клетку или полоску — даже неброский орнамент делает образ более ярким.

Для тех, кто устал от излишне формального стиля, подойдет вариант костюма с рубашкой и жилетом. Его можно дополнить различными аксессуарами, например классическим галстуком, галстуком-бабочкой, часами или закатать рукава для поддержания свободного и дерзкого образа.

Еще один модный аксессуар, который добавит изюминку белому верху и черному низу, — подтяжки. Их можно сочетать как с рубашкой, так и с жилетом.

Ранее геммолог и основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо рассказала «Известиям», как правильно носить ювелирные украшения.

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