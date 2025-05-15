Глава МИД Турции Фидан подтвердил прибытие делегации США в Стамбул
Американская делегация прибыла в Стамбул на переговоры России и Украины. Об этом 15 мая заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Как вы знаете, наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] в настоящее время принимает господина [президента Украины Владимира] Зеленского в Анкаре. Российская делегация прибыла в Стамбул», — сказал он по итогам прошедшей в Анталье неформальной встречи глав МИД НАТО.
Фидан сообщил, что часть американской делегации находится в Стамбуле. Помимо этого, в Анталью прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Там также находятся министры иностранных дел стран Европы, которые обсуждают вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Глава МИД Турции отметил, что знает о расхождениях в позициях российской и украинской сторон по разрешению конфликта. По его словам, сторонам ради мира надо пойти на определенные уступки.
В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».
Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.