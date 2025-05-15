В Крыму введут налог на недостроенные объекты
В Крыму планируют ввести налог на недостроенные объекты. Проект закона поддержали в республиканском госсовете, сообщает пресс-служба парламента в четверг, 15 мая.
По мнению депутатов, такая мера поможет усилить контроль и снизит количество ОНС. На начало 2025 года их насчитали более 2,6 тыс.
Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести в Крыму инвентаризацию объектов незавершенного строительства.
Как отмечает ИА SevastopolMedia, введение нового налога согласуется с этим заданием. Мера приведет региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Ранее сообщалось, что в Крыму разработают комплексную программу благоустройства придомовых территорий. Документ сформируют к 1 июня.