В польскую армию поступят 10 тыс. дронов-камикадзе Warmate
Польское агентство по вооружениям приобрело у национальной группы WB Electronics 10 тыс. барражирующих боеприпасов Warmate, которые активно используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 15 мая заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.
«Барражирующие боеприпасы Warmate — проверенные в боях. 10 тыс. таких беспилотников становятся реальностью. <...> Я счастлив, что мы покупаем их у крупной польской компании», — привело его слова польское минобороны на странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Ранее, 13 мая, Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не собирается отправлять своих бойцов на территорию Украины в рамках возможного послевоенного регулирования.