Лавров: Европа не хочет мира на Украине
Страны Европы не хотят мира на Украине, о чем есть множество свидетельств. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе торжественного заседания дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».
«Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, ни особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине», — считает он.
По мнению главы МИДа, Европа намерена пролонгировать переговоры между Москвой и Киевом из-за заинтересованности в продолжении конфликта между странами.
На той же встрече Лавров заявил, что Западу не нравится самостоятельность России, именно поэтому он хочет ее стратегического поражения.