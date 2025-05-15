Посольство РФ сообщило о содействии освобождению арестованных в Египте россиян

Посольство России в Каире следит за ситуацией с соотечественниками, задержанными в Египте, и содействует их скорейшему освобождению. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба диппредставительства.

Там уточнили, что правоохранительные органы Египта для борьбы с терроризмом регулярно проводят рейды для проверки иностранцев, временно находящихся на территории страны, включая студентов религиозных учебных заведений.

«Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействуют их скорейшему вызволению», — указано в Telegram-канале дипмиссии.

О массовых задержаниях граждан России, Узбекистана и Казахстана в Египте СМИ сообщили ранее в четверг. Отмечалось, что полиция дежурит у учебных заведений и задерживает студентов, пишет «Газета.Ru». Один из молодых людей рассказал, что его задержали, когда он шел на молитву. Несмотря на то что студент предъявил документы, его всë равно увезли для проверки.

В апреле в Москву вернулась группа освобожденных в Тунисе россиян, которые были задержаны там 17 декабря 2024 года, и находились в тюрьме в связи с подозрениями в причастности к терроризму и шпионажу. Мужчины рассказали «Известиям», что они находились в пяти разных тюрьмах. 10 апреля тунисская радиостанция Mosaique FM рассказала, что следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 российских граждан. Россияне не видели друг друга пять месяцев.