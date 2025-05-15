Украинские СМИ сообщили об увольнении избившего учителя сотрудника ТЦК в Харькове
Сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Харькове уволили, после того как он избил военнообязанного учителя во время проверки документов. Об этом 15 мая сообщило интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что уволенного сотрудника заметили в городе в компании других военнослужащих. При этом он не носил военную форму.
Уточняется, что официально в ТЦК об увольнении сотрудника не сообщали.
11 мая в Сети появилось видео, на котором сотрудник харьковского ТЦК дважды ударил в живот мужчину, пока второй военком проверял документы. На видео с этим инцидентом попали пятеро военкомов, при этом рядом нет полицейских.