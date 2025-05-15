В Красноярском крае затопило проезжую часть на двух трассах
В Красноярском крае затопило проезжую часть на двух трассах. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Так, зафиксирован перелив участка дороги в Богучанском районе при подъезде к деревне Бедоба. Протяженность лужи — 150 м, глубина — 20 см.
Также отмечается подтопление на автодороге Каратузское — Старая Копь в Каратузском районе. Протяженность перелива — 1,1 тыс. м, глубина — 30 см, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
По информации МЧС, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не прогнозируется. Тем не менее сохраняется риск провала людей и техники под лед в связи с таянием льда на реках и озерах региона.