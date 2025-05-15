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Операторам дронов в РФ разрешат не платить аэронавигационный сбор до 2028 года

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) собирается установить ставки за аэронавигационное обслуживание беспилотников на горизонте 2028–2029 годов. Об этом 15 мая заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на выставке вертолетной индустрии HeliRussia.

«У нас уже готовы все изменения в правовые акты, однако пока вопрос стоит на паузе», — рассказал Дмитрий Ядров.

Сложности в развитии отрасли и всё еще недостаточная рентабельность беспилотных авиасистем (БАС) пока не позволяют поставить их на широкие коммерческие рельсы.

По словам главы Росавиации, доставку грузов во многом выгоднее осуществлять вертолетами. Однако наметились области рынка, где БАС найдут применение. Это авиахимическая обработка для нужд сельского хозяйства.

«Буквально вчера мы встречались с представителями Минсельхоза, прошла сессия обсуждения на базе Тимирязевской академии», — рассказал Дмитрий Ядров.

Минсельхоз считает беспилотную авиацию одним из ключевых направлений развития, потому что видит гораздо меньшие расходы в ней, в том числе и на навигационное обслуживание. Ведомство готово ограничить использование пилотируемой авиации в пользу БАС, отметил глава Росавиации.

Интерес к беспилотникам проявляет и лесное хозяйство. С коммерциализацией беспилотных систем будет поднят вопрос о ставках сборов с их эксплуатантов. Произойдет это на горизонте 2028–2029 годов, утверждает глава Росавиации.

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14 мая стало известно, что в России начато серийное производство уменьшенной версии беспилотников «Герань», массово применяемых в ходе специальной военной операции (СВО). Это небольшой дрон «Тювик», который внешне похож на известный дрон-камикадзе дальнего радиуса действия. Отмечалось, что новые аппараты практически невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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