Захарова резко прокомментировала слова Зеленского о российской делегации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 15 мая высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российской делегации, которая прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной.
Уточняется, что глава киевского режима, приехав в Турцию, охарактеризовал российскую делегацию как «бутафорную».
«Кто использует слово «бутафорная»? <…> Человек с неизвестным образованием? В отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отчеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их так называет, бутафорией? Да кто он есть?» — сказала Захарова.
Она напомнила, что Зеленский пришел к власти благодаря информационным технологиям и значительным финансовым вложениям.
Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что именно эта российская переговорная команда три года назад предоставила украинскому президенту возможность сохранить и свою страну, и свой народ, однако он не сумел воспользоваться этим шансом.
В этот же день официальный представитель МИДа сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».
Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.