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Швейцария присоединилась ко всем мерам 16-го пакета санкций ЕС в отношении РФ

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Фото: Global Look Press/Ulrich Nusko
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Швейцария усилила санкционное давление на Россию, присоединившись ко всем мерам 16-го пакета Европейского союза. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе швейцарского Федерального совета.

По словам представителей ведомства, решение об этом было принято на заседании 14 мая. Новые ограничения вступают в силу 15 мая.

«На своем заседании 14 мая Федеральный совет принял решение присоединиться к оставшимся мерам 16-го пакета санкций ЕС против России, актуальным для Швейцарии, тем самым усилив их воздействие», — отметили на сайте.

Помимо этого Швейцария уже ввела санкции против 48 физических лиц, 35 компаний и 74 судов. Теперь ужесточены экспортные ограничения на продукцию двойного и военного назначения. В список запрещенных товаров добавлены хромовые руды и определенные химикаты, которые могут использоваться в промышленности. Кроме того, наложен запрет на импорт необработанного российского алюминия.

В энергетической сфере сохранен запрет на экспорт программного обеспечения.

«Новым также является запрет на экспорт в Россию программного обеспечения для разведки месторождений нефти и газа, а также на поставку товаров и услуг для завершения российских нефтяных проектов», — уточнили в пресс-службе.

Санкции также распространяются на Крым, Севастополь.

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В феврале главы МИД Европейского союза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против России. В санкционный список внесены 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того, министры иностранных дел ЕС решили запретить 13 банкам доступ к системе SWIFT. Уточняется, что введение 16-го пакета санкций против РФ приурочили к третьей годовщине начала специальной военной операции (СВО).

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин 19 февраля заявил «Известиям», что любые антироссийские санкции являются нарушением международных правил торговли и проявлением агонии европейских режимов.

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