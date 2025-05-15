Испанский город накрыл смог после пожара на химзаводе
Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыл смог после возгорания на складе химического предприятия компании Plainsur в промышленной зоне Ла-Ред. Об этом 15 мая сообщила газета Diario de Sevilla со ссылкой на местные экстренные службы.
«Пожар привел к образованию огромного столба дыма, который виден по всей Севилье во многих городах и на ее окраинах. Для локализации пожара в этом районе задействованы пожарные», — говорится в публикации газеты.
Возгорание произошло на заводе, в том месте, где хранятся растворители. Работники пытались потушить огонь самостоятельно, но позже их эвакуировали.
Уточняется, что два человека получили легкие ранения: один из них — рабочий, который получил ожоги, а другой — пожарный, отравившийся дымом.
Администрация просит жителей не открывать окна и не выходить на улицу. Всего в городе проживают около 77 тыс. человек.
Ранее, 14 мая, телеканал CTV сообщил о гибели двух человек в канадской провинции Манитоба из-за лесных пожаров. Уточняется, что в настоящее время в провинции насчитывается 24 лесных пожара, а их общая площадь составляет 103 тыс. га.