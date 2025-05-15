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Политолог отметил попытки Зеленского создать неопределенность в вопросе переговоров

Политолог Зудин: Зеленский хотел создать неопределенность в вопросе встречи с РФ
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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский попытался создать неопределенность в вопросе встречи с российской делегацией в Стамбуле. Таким мнением 15 мая с «Известиями» поделился политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что примет решение по переговорам с РФ в Стамбуле после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

По словам Зудина, подобное заявление украинского лидера укладывается в его стандартное поведение, к которому многие уже привыкли — «обставлять» все свои решения различного рода условиями.

«Этим заявлением он создал некую неопределенность в расчете на то, что эта неопределенность подействует на российских переговорщиков», — подчеркнул политолог.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» в свою очередь заявил, что при взгляде на состав российской делегации становится очевидно, что РФ хочет соблюсти определенную преемственность переговорам в Турции, прошедшим в 2022 году, и попробовать адаптировать те договоренности к новым условиям.

В Стамбуле вскоре начнутся переговоры России и Украины. Что пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи он утвердил состав экспертов для переговоров с Киевом. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящего диалога.

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