Импорт арбузов и дынь из Китая в Забайкалье вырос в пять раз
Более 1,2 тыс. т арбузов и дынь ввезли в Забайкальский край с начала 2025 года. Поставки осуществляются из Китая, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в четверг, 15 мая.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2024 года объем импорта бахчевых культур вырос в пять раз, пишет ИА ChitaMedia.
Специалисты ведомства провели карантинный контроль всего объема привезенного груза. Также дыни и арбузы проверили на на соответствие фитосанитарным требованиям. Вредные организмы не выявлены.
Ранее сообщалось, что при выборе арбуза следует отдать предпочтение тем, которые продаются в магазинах, а не на дороге и не в санкционированных местах. Такие плоды могут содержать соли тяжелых металлов.