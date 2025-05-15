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В Кремле сообщили подробности совещания Путина по предстоящим переговорам с Киевом

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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В ходе совещания 14 мая президент РФ Владимир Путин определил переговорную позицию России в Стамбуле. Об этом 15 мая на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на совещании по внешнеполитической повестке главе государства доложил министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь доложил о состоянии в экономике и оборонной промышленности.

Уточняется, что с докладами также выступили министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, командующие группировок российских войск, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

«Состоялось подробное совместное обсуждение всех докладов. <...> Президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле», — отметил Песков.

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Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Накануне встречи российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.

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