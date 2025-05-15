Реклама
Прямой эфир
Мир
Переговоры России и Украины в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
Мир
Израиль согласился возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Экономика
Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Мир
Французский политик заявил о нежелании Трампа видеть Зеленского на саммите НАТО
Мир
Рютте призвал НАТО развивать оборонную промышленность на фоне успехов России
Мир
Сийярто призвал Брюссель не мешать переговорам между РФ и Украиной в Стамбуле
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
Минюст США выразил желание депортировать ученую Петрову вопреки мнению суда
Общество
В Минтруде положительно оценили распределение праздничных дней в 2026 году

Эксперт предупредила об опасности отеков

Эксперт Волгина: частая причина отеков — заболевания сердца
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Наиболее частая причина отеков — заболевания сердца, которые приводят к сердечной недостаточности. При этом осложнении кроме отека нижних конечностей часто возникают одышка и накопление жидкости в брюшной полости — асцит. Об этом 15 мая «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Основным заболеванием, которое приводит к хронической сердечной недостаточности, является ишемическая болезнь сердца (ИБС). К этому заболеванию могут относиться многие состояния, например инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца и многие другие», — предупредила эксперт.

На разрыв сердца: чем отличается инфаркт от инсульта
Врачи рассказали, как предотвратить кровоизлияние в мозг

Она уточнила, что отеки при хронической сердечной недостаточности локализуются в первую очередь на конечностях — отеки плотные, симметричные, которые усиливаются к вечеру.

В отличие от сердечных отеков почечные мягкие, появляются в первую очередь на лице и шее, часто возникают утром. Далее также могут распространяться на все тело.

«При возникновении асимметричных отеков в первую очередь стоит думать о патологии сосудов и обращаться к хирургу, лучше к сосудистому», — обратила внимание Волгина.

Также, по ее словам, отеки могут быть при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.

Специалист предупредила: сами по себе отеки при их хроническом течении не несут какой-то опасности, но являются маркером серьезных заболеваний, что требует обращения к врачу. Возникновение острых, быстро распространяющихся отеков может быть связано с серьезными состояниями, угрожающими жизни, они требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Волгина отметила, что самостоятельное лечение отеков недопустимо: при появлении любых отеков врач должен провести диагностику и назначить соответствующее лечение.

Ранее, 23 апреля, врач-кардиолог, сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала «Известиям» об опасных последствиях атеросклероза. По ее словам, это заболевание может привести к инфаркту, инсульту и даже гангрене. Первые сигналы атеросклероза не исключены и в 20–30 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025