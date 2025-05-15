Эксперт предупредила об опасности отеков

Наиболее частая причина отеков — заболевания сердца, которые приводят к сердечной недостаточности. При этом осложнении кроме отека нижних конечностей часто возникают одышка и накопление жидкости в брюшной полости — асцит. Об этом 15 мая «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Основным заболеванием, которое приводит к хронической сердечной недостаточности, является ишемическая болезнь сердца (ИБС). К этому заболеванию могут относиться многие состояния, например инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца и многие другие», — предупредила эксперт.

Она уточнила, что отеки при хронической сердечной недостаточности локализуются в первую очередь на конечностях — отеки плотные, симметричные, которые усиливаются к вечеру.

В отличие от сердечных отеков почечные мягкие, появляются в первую очередь на лице и шее, часто возникают утром. Далее также могут распространяться на все тело.

«При возникновении асимметричных отеков в первую очередь стоит думать о патологии сосудов и обращаться к хирургу, лучше к сосудистому», — обратила внимание Волгина.

Также, по ее словам, отеки могут быть при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.

Специалист предупредила: сами по себе отеки при их хроническом течении не несут какой-то опасности, но являются маркером серьезных заболеваний, что требует обращения к врачу. Возникновение острых, быстро распространяющихся отеков может быть связано с серьезными состояниями, угрожающими жизни, они требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Волгина отметила, что самостоятельное лечение отеков недопустимо: при появлении любых отеков врач должен провести диагностику и назначить соответствующее лечение.

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