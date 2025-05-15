Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по пункту управления дронами ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что удар по позициям противника наносился авиационными ракетами. После нанесения удара и успешного уничтожения цели экипаж выполнил маневр отхода и вернулся на аэродром вылета.
Экипажи штурмовой авиации российской армии на самолетах Су-25 12 мая нанесли авиаудар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Уточнялось, что атака была выполнена с применением авиационных ракет по заранее разведанным целям.