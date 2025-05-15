Мединский объяснил цель предложенных Путиным переговоров с Украиной в Стамбуле
Смыслом прямых переговоров с представителями Украины в Стамбуле, предложенных президентом России Владимиром Путиным, является установление долгосрочного и прочного мира путем устранения первопричин конфликта. Об этом 15 мая сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
По его словам, российская делегация прибыла в Стамбул по поручению главы государства.
«Настроены на серьезную профессиональную работу», — подчеркнул Мединский в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.
Накануне встречи он утвердил состав экспертов для переговоров с Киевом. Делегацию возглавит Мединский. В тот же день глава государства провел совещание по подготовке предстоящего диалога.