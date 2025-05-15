УАЗ оснастил «буханку» новой опцией
Весь модельный ряд УАЗ СГР («буханка») получил бесшумные ограничители дверей. Первые автомобили с новой системой уже сошли с конвейера, об этом 15 мая «Известиям» сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода.
Отличие ограничителей в том, что они работают тише прежних. Другими словами, при открывании и закрывании дверей практически не издают звуков, рассказали на предприятии.
«Усовершенствованный стопорный механизм надежно фиксирует двери в нужном положении и защищает их от повреждений в стесненных условиях», — заявили на Ульяновском автозаводе.
Снимать «Буханки» с производства пока не планируется. Как ранее «Известиям» рассказывал генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин, модель продолжит оставаться на конвейере до тех пор, пока существует устойчивый спрос. Автомобили семейства УАЗ СГР выпускаются на Ульяновском автозаводе на протяжении 67 лет.
27 марта сообщалось, что Ульяновский автозавод начнет оснащать автомобили нового и старого модельных рядов «УАЗ» двигателями усовершенствованной конструкции. Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «буханка». Обновленные элементы мотора начнут серийно поставляться на конвейер сборки во II квартале текущего года.